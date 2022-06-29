Україна підписала транспортний безвіз з Євросоюзом

Україна підписала угоди з Євросоюзом, яка передбачає транспортний безвіз. Відтепер українським перевізникам більше не потрібні дозволи для в’їзду в ЄС.

Радісну новину повідомив український прем'єр Денис Шмигаль. Він додав, що транспортному безвізу передувала щоденна робота 24 на 7.

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Українським перевізникам більше не потрібні дозволи для в’їзду в ЄС. Проблема, яка існувала роками та гальмувала наші експортні можливості, тепер вирішена.

Угода про вантажні автомобільні перевезення плюс рішення ЄС щодо скасування мит і тарифів на українські товари дають нашому бізнесу економію в десятки мільйонів доларів, а головне – відкривають для української продукції неймовірні можливості на європейських ринках.

Це вже третій за останній рік "безвіз" для України із ЄС після авіаційного та енергетичного. Навіть попри війну та намагання Росії зупинити рух нашої держави до Європи, інтеграція України у внутрішній європейський ринок просувається надшвидкими темпами,

– наголосив Шмигаль.

У Міністерстві інфраструктури України додали, що угоду про "транспортний безвіз" підписали 29 червня у французькому Ліоні.

"Сьогодні ми зробили ще один крок до фактичного членства в Євросоюзі. Вдячний європейським партнерам за готовність оперативно приймати настільки важливі рішення. Для нас така співпраця вкрай необхідна в умовах переорієнтації логістики на західні кордони", – сказав Олександр Кубраков.

Домовитися про укладання цієї угоди вдалося в максимально короткі терміни – переговори стартували восени 2021 року. Розуміючи складну логістичну ситуацію в Україні, зумовлену блокадою морських портів та пошкодженням транспортної інфраструктури, європейські колеги синхронно рухалися назустріч Україні та значно прискорили процес узгодження угоди.

Термін угоди складає 1 рік з можливістю пролонгації, а тимчасово набирає чинності уже з 29 червня. На постійній основі угода запрацює після завершення усіх ратифікаційних процедур.

У перший місяць повномасштабного вторгнення команді Міністерства інфраструктури вдалось досягти домовленостей про тимчасове скасування дозволів на вантажні автоперевезення з 12 країнами ЄС, серед яких:

Австрія,

Угорщина,

Італія,

Латвія,

Естонія,

Болгарія,

Німеччина,

Данія,

Литва,

Румунія,

Греція,

Словаччина.

Ще один безвіз

Як повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба, 29 червня Україна підписала ще один безвіз. Цього разу мовиться про скасування візового режиму з Індонезією.

Угода дозволить безвізові подорожі:

строком до 30 днів протягом кожного візиту громадян України в Індонезію;

строком до 30 днів протягом 60 днів для громадян Республіки Індонезія, які прибувають до України.

Громадяни України мають можливість безвізового в'їзду до Індонезії з 2016 року за одностороннім рішенням індонезійської сторони. За новою угодою, Україна та Республіка Індонезія встановлять взаємний режим безвізових поїздок для усіх категорій громадян на постійній основі.

Мустафа Найєм пояснив, що таке "транспортний безвіз" та чому це важливо: дивіться відео