Міністерство фінансів, Міжнародна фінансова корпорацією (IFC) та АБ "Укргазбанк" 25 січня підписали кредитну угоду. Вона є кроком у реформуванні банківського сектору України.

Джерело: Офіс Президента

Угода передбачає надання позики у розмірі 30 мільйонів євро з можливістю подальшої конвертації кредитних коштів у статутний капітал банку.

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Кредит нададуть на 5 років для фінансування проєктів з енергоефективності та відновлюваної енергетики.

Реакція українських політиків на підписання угоди

►Володимир Зеленський

Під час виступу на церемонії підписання президент Володимир Зеленський заявив, що документ підтверджує ефективність впроваджених Україною реформ у банківській сфері.

За його словами, угода свідчить, що наша держава є надійним партнером для міжнародних інвесторів та відкрита до нових інвестицій у банківському секторі.

Реформа державного банківського сектору є передумовою для зміцнення стійкості фінансової системи України. Вона сприятиме досягненню європейських стандартів на фінансових ринках та покращенню добробуту населення,

– наголосив президент.

Він зазначив, що Україна високо цінує роль IFC, яка протягом багатьох років залишається надійним партнером і надає підтримку у впровадженні різних проєктів.

►Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що тепер роль держави у банківському секторі буде зменшуватись. Крім того, ринкові механізми допомагатимуть розвивати ринок капіталів і фінансів у нашій державі.

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►Кирило Шевченко

Голова Нацбанку Кирило Шевченко назвав підписання такої угоди справжньою перемогою всього банківського сектору.

Партнерство держави та Міжнародної фінансової корпорації зможе надати клієнтам "Укргазбанку" доступ до дешевших ресурсів з ринків міжнародного капіталу, підвищити надійність і стабільність банку для клієнтів,

– пояснив Шевченко.

Зауважимо, виконавча віцепрезидентка IFC Стефані фон Фрідебург зазначила, що кредит "Укргазбанку" допоможе фінансувати перспективні підприємства, особливо малого та середнього бізнесу.