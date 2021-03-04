У компанії африканських країн: Україна піднялась у рейтингу економічних свобод

У рейтингу економічних свобод Україна піднялася на 7 позицій. Тепер наша держава розташувалася на 127 сходинці.

Україна перебуває у компанії африканських країн, мовиться про Джибуті та Мавританію. Про це свідчать дані Індексу економічної свободи.

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Загальний показник України зріс, але

Загальний показник України зріс та становить 56,2 пункта з можливих 100.

Цей результат є найнижчим серед 45 країн Європи та є нижчим за середній показник як регіону, так і світу.

Зазначається, що для подальшого покращення економічної свободи країні слід продовжувати покращувати законодавство щодо інвестицій.

Також звертається увага на потребу у впровадженні судової реформи, ефективність судової системи – це один із двох факторів, що в Україні погіршилися впродовж 2020 року.

Як розраховують Індекс економічної свободи

Індекс економічної свободи розраховується за 12 показниками, розбитими на чотири категорії:

ефективність права;

регуляторна ефективність;

діяльність влади;

відкритість ринків.

Для України найнижчими є показники фінансової свободи (30 балів), інвестиційної свободи (35 балів) та судової ефективності (41,1 балу).

Найкращі ж досягнення – це податковий тягар (88,7 балу) та "фіскальне здоров’я" (87,7 балу).

У регіональному рейтингу Україна знаходиться на сходинку нижче за Грецію (60,9 балу).

Колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета зазначив, що в оновленому рейтингу від The Heritage Foundation наша держава залишилась не лише найменш економічно вільною країною Європи.

Україна – тепер єдина країна Європи, яка не є вільною. Тобто українцям ще потрібно виборювати Богом дане право на вільне підприємництво, інвестиції і комерцію та захист своєї власності,

– написав він на своїй сторінці у фейсбуці.