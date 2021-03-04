У компанії африканських країн: Україна піднялась у рейтингу економічних свобод

Джерело:The Heritage Foundation
У рейтингу економічних свобод Україна піднялася на 7 позицій. Тепер наша держава розташувалася на 127 сходинці.
Україна перебуває у компанії африканських країн, мовиться про Джибуті та Мавританію. Про це свідчать дані Індексу економічної свободи.
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Загальний показник України зріс та становить 56,2 пункта з можливих 100.
Цей результат є найнижчим серед 45 країн Європи та є нижчим за середній показник як регіону, так і світу.
Зазначається, що для подальшого покращення економічної свободи країні слід продовжувати покращувати законодавство щодо інвестицій.
Також звертається увага на потребу у впровадженні судової реформи, ефективність судової системи – це один із двох факторів, що в Україні погіршилися впродовж 2020 року.
Індекс економічної свободи розраховується за 12 показниками, розбитими на чотири категорії:
Для України найнижчими є показники фінансової свободи (30 балів), інвестиційної свободи (35 балів) та судової ефективності (41,1 балу).
Найкращі ж досягнення – це податковий тягар (88,7 балу) та "фіскальне здоров’я" (87,7 балу).Зверніть увагу! У регіональному рейтингу Україна знаходиться на сходинку нижче за Грецію (60,9 балу).
Колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета зазначив, що в оновленому рейтингу від The Heritage Foundation наша держава залишилась не лише найменш економічно вільною країною Європи.
Україна – тепер єдина країна Європи, яка не є вільною. Тобто українцям ще потрібно виборювати Богом дане право на вільне підприємництво, інвестиції і комерцію та захист своєї власності,
– написав він на своїй сторінці у фейсбуці.