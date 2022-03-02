Надходження до держбюджету-2022

За платежами, сплату яких до бюджету контролює Державна податкова служба, надходження становили 48,6 мільярда гривень, що становить 110,1%, або перевиконано на 4,4 мільярда гривень.

Зверніть увагу Макрофінансовій стабільності та бюджету нічого не загрожує, – Марченко

З 48,6 мільярда гривень надходження були від:

податку на доходи фізичних осіб та військового збору – 12,6 мільярда гривень;

податку на прибуток підприємств – 8,3 мільярда гривень;

рентної плати за користування надрами – 6,3 мільярда гривень;

акцизного податку з вироблених в Україні товарів – 4,3 мільярда гривень;

податку на додану вартість – 12,3 мільярда гривень (зібрано 24,4 мільярда гривень, відшкодовано 12,1 мільярда гривень).

Надходження до загального фонду держбюджету митних платежів у лютому 2022 року становили 34,9 мільярда гривень.

Фінансування загальних потреб ЗСУ

З метою фінансування загальних потреб ЗСУ розпис бюджету-2022 був додатково збільшений протягом місяця на 2,2 мільярда гривень, виконано на 102,3%, або на +0,8 мільярда гривень. Із загальної суми надходжень:

32,5 мільярда надійшло у вигляді податку на додану вартість,

2,3 мільярда гривень – ввізного мита.

З початком військових дій 24 лютого 2022 року між Російською Федерацією та Україною фінансування з держбюджету здійснюється у повному обсязі і виключно на потреби ЗСУ та соціальні виплати населенню (допомоги, заробітні плати, пенсії),

– йдеться у повідомленні Мінфіну.

Видатки бюджету-2022

За оперативною інформацією Державної казначейської служби України за січень – лютий 2022 року касові видатки загального фонду державного бюджету були здійснені в обсязі 172,0 мільярда гривень, або 80,4% від розпису звітного періоду.

Бюджет-2022 за січень – лютий 2022 року було виконано з профіцитом у сумі 24 мільярди гривень, у тому числі загальний фонд – з профіцитом у сумі 13,1 мільярда гривень при запланованому дефіциті загального фонду на січень-лютий 2022 року у сумі 66,2 мільярда гривень.

Запозичення до бюджету

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень – лютий 2022 року склали 17,9 мільярда грвиень.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!