Голова НБУ Кирило Шевченко провів зустріч з послами Великої сімки. Під час зустрічі було обговорено ряд нагальних та проблемних питань, у тому числі й про співпрацю з МВФ.

Транш від МВФ

За результатами зустрічі Україні слід вирішити низку проблемних питань задля досягнення домовленостей з Міжнародним валютним фондом. Нагальні проблеми стосуються таких сфер, як:

фіскальної,

енергетичної,

боротьби з корупцією.

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Голова Національного банку України, пан Шевченко, зазначив, що під час роботи місії представники України спільно з МВФ визначили подальші конкретні кроки. Так, за словами голови НБУ, вони стануть сигналом відданості НБУ в продовженні співпраці.

Що стосується частини програми у межах відповідальності НБУ, то у нас немає непорозумінь з експертами Фонду,

— Кирило Шевченко.

Голова НБУ під час зустрічі Великої вісімки / фейсбук НБУ

Зустріч з послами Великої вісімки

Під час зустрічі, яку провів голова НБУ Кирили Шевченко, йшлося про:

перспективи продовження співпраці з МВФ,

створення спеціалізованого фінансового суду,

зниження частки кредитів, що не працюють,

приватизацію державних банків,

приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Питання Ощадбанку

Позиція НБУ. У повідомлені пресслужби НБУ зауважив, що Нацбанк виступає за продовження переговорів між ЄБРР та Ощадбанком.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Для входження іноземного інвестора в капітал Ощадбанку, банк має приєднатися до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Для цього підготовлено відповідний проєкт закону України.

Очікуваний результат. Реструктуризація боргу Фонду гарантування перед Міністерством фінансів, дозволить збільшити гарантовану суму до відшкодування вкладникам.

Зустріч голови НБУ з послами Великої вісімки / фейсбук НБУ