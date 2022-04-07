Україна отримає 150 мільйонів євро для відбудови від німецького банку KfW

Україна отримає 150 мільйонів євро від німецької Кредитної установи для відбудови (KfW) на підтримку малого та середнього бізнесу.

Угоду про надання кредиту в розмірі 150 мільйонів євро підписали 7 квітня міністр фінансів Сергій Марченко та директор KfW Олаф Цимелька.

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Марченко подякував представникам уряду Німеччини та KfW за їхню підтримку у цей вирішальний для України період.

Надані кошти дозволять зміцнити фінансову систему нашої країни, а також продовжити реалізацію державних програм з підтримки малого та середнього бізнесу в Україні,

– зазначив він.

Відповідно до умов угоди, кредит надається строком на 15 років за плаваючою процентною ставкою з можливістю конверсії на фіксовану ставку після повної виплати кредиту.

За кошти кредиту будуть відшкодовані витрати уряду України на фінансування малого та середнього бізнесу. Марченко наголосив, що цей кредит – це додаткова підтримка для держбюджету, яка зараз вкрай необхідна Україні.

До слова, щодня Україна втрачає мільярди гривень через війну. Мета України – покрити всі ці збитки за кошти Росії, але наразі механізму, як це зробити, немає. Чи зможе Україна отримати репарації від РФ – читайте коментар міністра юстиції Дениса Малюськи у статті.

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