Кошти перекажуть українському державному АТ "Укрексімбанк", що є позичальником та виконавцем діючого проєкту "Доступ до довгострокового фінансування".

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Виділені додаткові кошти "Укрексімбанк" використає для надання позик експортноорієнтованим малим та середнім підприємствам (МСП), які постраждали від пандемії COVID-19. Проєкт зосереджений на наданні субкредитів з більш тривалим строком погашення, ніж ті, що зараз пропонуються на ринку,

– йдеться у повідомленні.

Регіональний директор СБ у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі зазначив, що нові позики від "Укрексімбанку" допоможуть:

створити робочі місця,

стимулювати конкурентоспроможність,

українським компаніям знаходити нових клієнтів за кордоном,

збільшити доходи та сприятимуть зменшенню рівня бідності в міру виходу України з пандемії.

У Світовому банку додали, що більшість бізнесів, які підтримує проєкт, здійснюють свою діяльність у секторах сільського господарства та харчової промисловості.

Зверніть увагу! Проєкт "Доступ до довгострокового фінансування" на загальну суму у 150 мільйонів доларів впроваджується з літа 2018 року і вже забезпечив суттєвий позитивний вплив на сектор малого та середнього бізнесу. У рамках проєкту профінансовано понад 50 підприємств з усієї України.