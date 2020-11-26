Світовий банк виділить Україні гроші на вакцини від коронавірусу
Світовий банк разом з Міністерством охорони здоров'я України готує проєкт з купівлі вакцини від коронавірусу для нашої держави. Для цього кредитна установа планує надати Україні 100 мільйонів доларів.
Також на ці гроші Україна зможе закупити обладнання для медичних закладів. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова під час свого брифінгу, повідомляє 24 канал.
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Ми відпрацьовуємо всі документи. Передовсім ці гроші спрямують на закупівлю вакцин від COVID-19, а також діагностичного й лабораторного обладнання для медустанов,
– розповіла заступниця міністра.
Вона також підкреслила, що на гроші Світового банку реалізували проєкт контакт-центру МОЗ щодо коронавірусу, а також завершується реалізація проєкту "Покращення охорони здоров'я на службі в людей" вартістю близько 215 мільйонів доларів.
"Загалом Світовий банк спільно з Міністерством охорони здоров'я реалізував повноцінно реконструкцію 102 амбулаторій сімейної практики, з яких 91 вже ввели в експлуатацію", – розповіла Світлана Шаталова.
Що відомо про вакцину від коронавірусу?
Вона може з'явитися вже у 2021 році. Наразі найбільш успішними в розробці й тестуванні вакцини є дві компанії – Pfizer і Moderna. В обох ефективність вакцин перевищує 90%.
Тим часом у Росії вже почали вакцинувати людей вітчизняним "Спутником", але на заході він піддався жорсткій критиці. Зокрема, через те, що росіяни не провели всі стадії досліджень, тож можливі побічні ефекти – невідомі.
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