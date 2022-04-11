Україна отримала від Швеції 44,5 мільйона євро через Світовий банк: на що підуть гроші

Україна отримала від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) черговий транш. Сума склала 44,5 мільйона євро.

Міністр фінансів України Сергій Марченко подякував Західним партнерам за допомогу. Посадовець зазначив, що ці гроші допоможуть нашій державі посилити фінансування соціально-гуманітарних напрямків і забезпечити макрофінансову рівновагу.

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Фінансова допомога Україні від МБРР

Кошти були надіслані Україні у межах угоди "Додаткова позика для Другої позики на політику у сфері економічного відновлення".

Ми вдячні Швеції, а також іншим нашим європейським партнерам за вагому фінансову підтримку, яку ми отримуємо, зокрема, через інструменти Світового банку. Вона є надзвичайно важливою в умовах воєнного часу,

– підкреслив Марченко.

До слова, у межах угоди ця позика від МБРР надається на бюджетну підтримку з метою забезпечення першочергових соціальних видатків, а також витрат на охорону здоров'я.

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