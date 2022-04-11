Міністр фінансів України Сергій Марченко подякував Західним партнерам за допомогу. Посадовець зазначив, що ці гроші допоможуть нашій державі посилити фінансування соціально-гуманітарних напрямків і забезпечити макрофінансову рівновагу.

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Фінансова допомога Україні від МБРР

Кошти були надіслані Україні у межах угоди "Додаткова позика для Другої позики на політику у сфері економічного відновлення".

Ми вдячні Швеції, а також іншим нашим європейським партнерам за вагому фінансову підтримку, яку ми отримуємо, зокрема, через інструменти Світового банку. Вона є надзвичайно важливою в умовах воєнного часу,

– підкреслив Марченко.

До слова, у межах угоди ця позика від МБРР надається на бюджетну підтримку з метою забезпечення першочергових соціальних видатків, а також витрат на охорону здоров'я.

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