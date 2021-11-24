Кошти кошти надійдуть на рахунки уряду в Національному банку та збільшать міжнародні резерви. Про це глава НБУ повідомив на своїй сторінці у соціальних мережах.

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Сьогодні (24 листопада – 24 канал) Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by в розмірі 500 мільйонів спеціальних прав запозичення (еквівалент 699 мільйонів доларів США),

– написав Кирило Шевченко.

Куди Україна витратить транш

Член Ради Нацбанку Василь Фурман розповів, що кошти використають на низку галузей. Він пояснив, що, згідно із заявами президента України, гроші витратять насамперед:

на підтримку фінансової системи;

на макроекономічну стабільність;

на боротьбу з наслідками коронавірусу.

Водночас, за його словами, потрібно використовувати максимум грошей на структурну перебудову економіки України, на економічне зростання, на підтримку малого та середнього бізнесу.

Що відомо про програму Stand-by

Співпрацю між Україною та МВФ на суму 5 мільярдів доларів затвердили 9 червня 2020 року.

Допомогу спрямовують на подолання наслідків пандемії коронавірусу, зміцнення результатів і продовження реалізації важливих структурних реформ у нашій державі.

Україна планує дотримуватись стратегії програми, щоб успішно її пройти та отримати усі транші.

Зверніть увагу! Загалом затвердили 2,8 мільярда доларів, ще залишилось 2,2 мільярда доларів. Програму продовжили на 6 місяців – в України є більше шансів отримати ці кошти.

Текст публікації Кирило Шевченко:

Сьогодні Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by у розмірі 500 мільйонів СПЗ (еквівалент 699 мільйонів доларів США). Ці кошти надійдуть на рахунки уряду в Національному банку України та збільшать міжнародні резерви.