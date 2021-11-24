Кошти кошти надійдуть на рахунки уряду в Національному банку та збільшать міжнародні резерви. Про це глава НБУ повідомив на своїй сторінці у соціальних мережах.
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Сьогодні (24 листопада – 24 канал) Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by в розмірі 500 мільйонів спеціальних прав запозичення (еквівалент 699 мільйонів доларів США),
– написав Кирило Шевченко.
Куди Україна витратить транш
Член Ради Нацбанку Василь Фурман розповів, що кошти використають на низку галузей. Він пояснив, що, згідно із заявами президента України, гроші витратять насамперед:
- на підтримку фінансової системи;
- на макроекономічну стабільність;
- на боротьбу з наслідками коронавірусу.
Водночас, за його словами, потрібно використовувати максимум грошей на структурну перебудову економіки України, на економічне зростання, на підтримку малого та середнього бізнесу.
Що відомо про програму Stand-by
- Співпрацю між Україною та МВФ на суму 5 мільярдів доларів затвердили 9 червня 2020 року.
- Допомогу спрямовують на подолання наслідків пандемії коронавірусу, зміцнення результатів і продовження реалізації важливих структурних реформ у нашій державі.
- Україна планує дотримуватись стратегії програми, щоб успішно її пройти та отримати усі транші.
Текст публікації Кирило Шевченко:
Сьогодні Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by у розмірі 500 мільйонів СПЗ (еквівалент 699 мільйонів доларів США). Ці кошти надійдуть на рахунки уряду в Національному банку України та збільшать міжнародні резерви.