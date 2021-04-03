Глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко заявив, що Україна отримала перший мільярд гривень від приватизації у 2021 році.

Він зазначив, що зараз багато скептиків кажуть, що активність інвесторів залишає бажати кращого. Проте, насправді, це "такий же міф, як і міфи про приватизацію, що сягають корінням у далекі 1990-і".

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Тільки що черговий успішний аукціон малої приватизації приніс державному бюджету 1 мільярд гривень з початку року. І це вагомий внесок у розвінчання міфів. Особливо враховуючи, що новий власник вкладе у 4 – 6 разів більше у модернізацію об’єкту в порівнянні з фінальною ціною аукціону,

– написав Дмитро Сенниченко.

Глава Фонду держмайна наголосив, що пандемія зовсім не зменшила зацікавленість інвесторів в об'єктах та жодним чином не впливає на ціну. "Спекуляції на тому, що хтось хоче розкупити державну власність задешево – не пройдуть".

За його словами, абсолютно прозорі приватизаційні аукціони з пропозиціями на будь-який гаманець демонструють лише справедливу ціну активу.

Він додав, якщо раніше термін "приватизація" мав здебільшого негативну конотацію, то відтепер аукціони, де за перемогу завзято змагаються понад 20 учасників, – звична практика.

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