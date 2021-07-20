Україна отримала аванс за ремонт пакистанських танків: про яку суму йде мова

Державна компанія "Укрспецекспорт" отримала від Пакистану аванс за контрактом на ремонт танків Т-80УД. Про це розповів Василь Крилас, генеральний директор заводу імені Малишева, на якому й відбуватиметься ремонт.

"Сьогодні я спілкувався з керівником державної компанії "Укрспецекспорт", мені підтвердили, що кошти в Україну вже зайшли. Днями ми чекаємо їх на підприємстві", – розповів Крилас.

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Скільки становить аванс

Аванс України становить 30% від замовлення, більшу частину суми отримає завод імені Малишева, а решту суми – інші залучені підприємства.

Нагадаємо, що "Укроборонпром" уклав угоду з Пакистаном, під час виставки озброєнь IDEX–2021 в ОАЕ. Контракт передбачав ремонт танків Т-80УД, завдяки якому Україна загалом заробить 85,6 мільйона доларів.

Роботу вже розпочали

Разом з тим, гендиректор заводу відмітив, що роботи стосовно замовлення вже ведуться протягом півтора місяця. Зокрема, конструкторсько-технологічна документація, опрацювання норми, підготовка матеріалів, заявки для проведення закупок.

Також Крилас розповів, що пакистанській стороні пропонували ремонтувати танки в Харкові, однак замовник вирішив робити це на своїй базі, тому завод імені Малишева постачатиме запасні частини.

Запасні частини для танків Т-80УД / Фото: "Укрінформ"

Фінансові показники заводу імені Малишева

Завод ім. Малишева – державне підприємство, що спеціалізується на випуску й модернізації важкої та легкої бронетехніки.