Україна отримала аванс за ремонт пакистанських танків: про яку суму йде мова
Джерело:"Укрінформ"
Державна компанія "Укрспецекспорт" отримала від Пакистану аванс за контрактом на ремонт танків Т-80УД. Про це розповів Василь Крилас, генеральний директор заводу імені Малишева, на якому й відбуватиметься ремонт.
"Сьогодні я спілкувався з керівником державної компанії "Укрспецекспорт", мені підтвердили, що кошти в Україну вже зайшли. Днями ми чекаємо їх на підприємстві", – розповів Крилас.
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Скільки становить аванс
Аванс України становить 30% від замовлення, більшу частину суми отримає завод імені Малишева, а решту суми – інші залучені підприємства.
Нагадаємо, що "Укроборонпром" уклав угоду з Пакистаном, під час виставки озброєнь IDEX–2021 в ОАЕ. Контракт передбачав ремонт танків Т-80УД, завдяки якому Україна загалом заробить 85,6 мільйона доларів.
Роботу вже розпочали
Разом з тим, гендиректор заводу відмітив, що роботи стосовно замовлення вже ведуться протягом півтора місяця. Зокрема, конструкторсько-технологічна документація, опрацювання норми, підготовка матеріалів, заявки для проведення закупок.
Також Крилас розповів, що пакистанській стороні пропонували ремонтувати танки в Харкові, однак замовник вирішив робити це на своїй базі, тому завод імені Малишева постачатиме запасні частини.
Запасні частини для танків Т-80УД / Фото: "Укрінформ"
Фінансові показники заводу імені Малишева
Завод ім. Малишева – державне підприємство, що спеціалізується на випуску й модернізації важкої та легкої бронетехніки.
- 2020 рік підприємство закінчило зі збитками 112,4 мільйона гривень.
- У 2019 році вони склали 420 мільйонів гривень.
- Загальна кредиторська заборгованість, яка накопичувалася останні 9 років, станом на 1 січня становила 1,8 мільярда гривень.