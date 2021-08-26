Україна отримала 2,7 мільярда від МВФ: на що підуть гроші
Джерело:24 канал
Міжнародний валютний фонд направив в Україну 2,7 мільярда доларів ще 23 серпня. Ці гроші Кабмін планує направити на соціальні виплати – задля відновлення економіки.
Про це розповів під час засідання уряду 26 серпня прем'єр Денис Шмигаль. Він зауважив, що це – не кредит, а безповоротна допомога.
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Ці кошти підтримають українську економіку, – Шмигаль
Ці кошти сприятимуть макроекономічній стабільності, дозволять збільшити соціальні виплати та підтримати українську економіку на шляху її відновлення,
– наголосив прем'єр-міністр.
Разом з тим, Шмигаль запевнив, що отримання цих грошей не впливатиме на виконання програми stand by.
У металургії зафіксували зростання на 7%
Ще однією позитивною новиною від прем'єра було повідомлення про відновлення економіки України.
- В аграрній галузі зафіксоване зростання на 2,5%.
- Зростання металургії на 7%.
- Машинобудування – на 10%.
- Прибуток середніх та великих підприємств за пів року збільшився на 76%.
Шмигаль наголосив, що ці кошти – важливе джерело внутрішніх інвестицій та зростання зарплат.
Читайте також "Подарунок" чи новий кредит: що означають 2,7 млрд дол. від МВФЗверніть увагу! З 23 серпня МВФ розпочав розподіл спеціальних прав запозичення на 650 мільярдів євро. Україна пропорційно до квоти отримала 2,7 мільярда. Виділені кошти, вважають у Фонді, дозволять подолати безпрецедентну кризу.