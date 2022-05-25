Україна отримала 100 мільйонів доларів пільгового кредиту від Японії

Японське агентство "Джайка" надало Україні пільговий кредит у розмірі 100 мільйонів доларів. Український уряд взяв кредит на 30 років.

Україна взяла кредит під 1% річних

Про надання кредиту повідомили в Міністерстві фінансів України. Україна отримала 100 мільйонів кредиту на пільгових умовах на 30 років під 1% річних.

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При цьому пільговий період складе 10 років. Україна отримала першу частину фінансової допомоги в рамках угоди, яку підписав глава Мінфіну Сергій Марченко та президент японського агентства міжнародного співробітництва "Джайка" Акіхіко Танака.

У Міністерстві фінансів зазначили, що кошти спрямують до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків. Йдеться про забезпечення першочергових соціальних і гуманітарних видатків, а також на охорону здоров'я.

Інша допомога Японії

Японський уряд підтримує Україну у війні з Росією. Нещодавно Японія вирішила вдвічі збільшити кредитну допомогу Україні. Окрім уже підписаної позики на 300 мільйонів доларів, наша держава отримає ще 300 мільйонів на гуманітарні потреби.

Також у Японії допомагають українським біженцям. Японське Міністерство соціального забезпечення повідомило, що в країні допомагатимуть у пошуках роботи біженцям з України.

Додамо, що Японія вирішила заморозити активи двох найбільших російських банків – "Сбербанку" та "Альфа-банку".

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