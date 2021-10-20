Україна очікує отримати ще понад 2 мільярди доларів від МВФ додатково

Є шанси, що вже у листопаді на засіданні МВФ розглянуть питання надання траншу Україні у 700 мільйонів доларів. Окрім цих грошей, українці очікують ще на 2,2 мільярда.

Про це в ефірі 24 каналу сказав радник президента з економічних питань Олег Устенко. Він запевнив, що Україна виконала усі свої зобов'язання.

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"Ми очікуємо отримати ще 2,9 мільярда доларів додатково до тих 2,1 мільярда, які ми отримали. Після того, як у листопаді буде отримано 700 мільйонів доларів, ми очікуємо, що ще 2,2 мільярда додатково зайдуть в Україну декількома траншами впродовж програми stand-by", – зазначив Устенко.

Українське питання розглянуть у листопаді

За словами радника Зеленського, на найближчому засідання директорів МВФ розглянуть українське питання.

Найближчий час – це листопад. Завжди існують ризики у будь-якому питанні. Однак, наскільки я розумію, тут питання вирішено. Ми досягли усіх принципових домовленостей,

– запевнив Устенко.

"Як я розумію, 700 мільйонів доларів – це найближчий транш – має зайти на покриття дефіциту Держбюджету на цей рік. Використання наступних грошей будуть обговорювати: якась частка до Нацбанку на поповнення золотовалютних резервів, а якась – до Держбюджету", – пояснив він.

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