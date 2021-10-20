Про це в ефірі 24 каналу сказав радник президента з економічних питань Олег Устенко. Він запевнив, що Україна виконала усі свої зобов'язання.
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"Ми очікуємо отримати ще 2,9 мільярда доларів додатково до тих 2,1 мільярда, які ми отримали. Після того, як у листопаді буде отримано 700 мільйонів доларів, ми очікуємо, що ще 2,2 мільярда додатково зайдуть в Україну декількома траншами впродовж програми stand-by", – зазначив Устенко.
Українське питання розглянуть у листопаді
За словами радника Зеленського, на найближчому засідання директорів МВФ розглянуть українське питання.
Найближчий час – це листопад. Завжди існують ризики у будь-якому питанні. Однак, наскільки я розумію, тут питання вирішено. Ми досягли усіх принципових домовленостей,
– запевнив Устенко.
"Як я розумію, 700 мільйонів доларів – це найближчий транш – має зайти на покриття дефіциту Держбюджету на цей рік. Використання наступних грошей будуть обговорювати: якась частка до Нацбанку на поповнення золотовалютних резервів, а якась – до Держбюджету", – пояснив він.
Устенко розповів про траші від МВФ для України: дивіться відео
Транш МВФ: останні новини
- 18 жовтня в Україні успішно завершила роботу онлайн-місія МВФ. Там повідомили, що Україна претендує на 700 мільйонів доларів.
- Місія МВФ тривала з 21 вересня по 18 жовтня.
- Програма stand-by має завершитись в грудні 2021 року.
- До слова, попередня місія МВФ в Україні, яка тривала на початку 2021 року, дійшла висновку, що український уряд діє незадовільно.