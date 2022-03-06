Про це у відеозверненні повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає 24 канал.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Він подякував Євросоюзу та країнам "Великої сімки" за вже накладені санкції, які вже завдали безпрецедентної шкоди російській економіці та елітам. Але наголосив на важливості нового раунду болючих санкцій проти Росії. Адже війна продовжується, а отже цих санкцій недостатньо.

Міністр застеріг: якщо не підвищити тиск на Росію, вона видихне, збереться з новими силами і ще сильніше вдарить.

Якщо найближчими днями не будуть застосовані нові болючі санкції проти Росії. І кров, і страждання українців будуть не лише на руках самої Росії, але й тих, хто відмовиться підвищувати тиск на Росію,

– заявив Кулеба.

Раніше Кулеба назвав, яких санкцій Україна очікує від Заходу:

відключення Сбербанку від системи SWIFT;

закриття європейських портів для російських суден;

закриття доступу Росії до криптовалют;

припинення купівлі російської нафти;

закриття неба над Україною.

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