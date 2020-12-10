Україна очікує у найближчі дні на дату місії МВФ: деталі від прем'єра Шмигаля
Голова уряду Денис Шмигаль повідомив, що дату місії МВФ визначать вже найближчими днями. Тим часом, 9 грудня низку угод підписали з Європейським інвестиційним банком на суму 640 мільйонів євро. Єврокомісія ж надала Києву 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги.
Ми пройдемо цей складний період, – прем'єр
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Це, звичайно, допоможе нам в залученні так званих коротких запозичень до моменту отримання основної суми кредиту. Тобто ми в будь-якому випадку зараз пройдемо цей складний період,
– наголосив Шмигаль.
Україна залучила лише 2,1 мільярда кредитних грошей
"Вони не надійшли нам з різних причин. World Bank і ЄС прив'язані до МВФ. А у нас виникло декілька чинників, які вплинули на поведінку МВФ", – розповів прем'єр.
Україна виконує усі структурні маяки МВФ, – Шмигаль
З НБУ питання знялося. Але, на жаль, ми втратили щонайменше 3 чи 4 місяці. Тільки стабілізувалась ситуація з НБУ, появилось рішення Конституційного Суду. Ми, звичайно ж, протягом двох днів прийняли урядом рішення про відновлення подачі декларацій і роботи реєстру,
– сказав прем'єр.
Ситуація щодо МВФ може вирішитись найближчими днями
Я так і кажу: "Ви (МВФ – 24 канал) лишаєте нас сам на сам з проблематикою того, що ви не дали нам цієї ліквідності". Вони це розуміють, тому вони прискорились у своїх процесах,
– зауважив Шмигаль.
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Що відомо про другий транш МВФ
- У червні 2020 року МВФ затвердив 18-місячну програму траншів для України. Тоді ж перерахували перший транш на суму 2,1 мільярда доларів.
- Другий транш у розмірі 700 мільйонів доларів очікують до кінця 2020 року.
- Третій транш був запланований на 2021 рік.
- Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб вважає, що в України немає шансів отримати до кінця 2020 року другий транш від МВФ. Проте місія цілком може бути організована до 23 грудня.
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