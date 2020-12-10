Голова уряду Денис Шмигаль повідомив, що дату місії МВФ визначать вже найближчими днями. Тим часом, 9 грудня низку угод підписали з Європейським інвестиційним банком на суму 640 мільйонів євро. Єврокомісія ж надала Києву 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги.

Ми пройдемо цей складний період, – прем'єр

Також Україна очікує на підтримку Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку. Про це Денис Шмигаль повідомив в інтерв'ю "Українській правді"

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Це, звичайно, допоможе нам в залученні так званих коротких запозичень до моменту отримання основної суми кредиту. Тобто ми в будь-якому випадку зараз пройдемо цей складний період,

– наголосив Шмигаль.

Україна залучила лише 2,1 мільярда кредитних грошей

Глава уряду наголосив, що попри коронакризу, бюджет в Україні виконується. Дефіцит бюджету закладали на рівні 7,5% і планували його профінансувати за рахунок кредитних коштів. Як зазначив Шмигаль, їх мало надійти на рівні 5,8 мільярда доларів у 2020 році. Проте залучили лише 2,1 мільярда.

"Вони не надійшли нам з різних причин. World Bank і ЄС прив'язані до МВФ. А у нас виникло декілька чинників, які вплинули на поведінку МВФ", – розповів прем'єр.

Україна виконує усі структурні маяки МВФ, – Шмигаль

Саме через це у Міжнародному валютному фонді і не призначили поки другу місію до Києва та й не переказали транш. Попри це, глава уряду запевняє, що Україна виконує всі структурні маяки, які прописані в меморандумі з МВФ.

На заваді, зазначив Шмигаль, стали "турбулентні ситуації", серед таких основна – зміна керівника Нацбанку.

З НБУ питання знялося. Але, на жаль, ми втратили щонайменше 3 чи 4 місяці. Тільки стабілізувалась ситуація з НБУ, появилось рішення Конституційного Суду. Ми, звичайно ж, протягом двох днів прийняли урядом рішення про відновлення подачі декларацій і роботи реєстру,

– сказав прем'єр.

Ситуація щодо МВФ може вирішитись найближчими днями

Шмигаль запевняє, що Україна залишається вірною домовленостям зі своїми партнерами і сподівається на їхню підтримку. Та й ситуація в економіці, незважаючи на кризу через пандемію, була відносно нормальна.

Ситуацію могли б значно покращити 3 мільярди кредитних коштів.

Я так і кажу: "Ви (МВФ – 24 канал) лишаєте нас сам на сам з проблематикою того, що ви не дали нам цієї ліквідності". Вони це розуміють, тому вони прискорились у своїх процесах,

– зауважив Шмигаль.

Ситуація щодо МВФ має вирішитись у найближчі дні і тижні. Як запевнив очільник Кабміну, щодо завершення цього року очікування – оптимістичні.Хоча 2020 рік – один з найважчих для України.

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