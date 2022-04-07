Зокрема Україна веде перемовини зі Світовим банком та Міжнародним валютним фондом. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

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З ким веде ще перемовини Україна

Сергій Марченко зазначив, що зі Світовим банком і МВФ український уряд веде перемовини щодо створення колективного механізму допомоги Україні.

Міністр фінансів розповів, що Світовий банк уже створює трастовий фонд. Внески туди може зробити будь-яка країна.

Крім того, з МВФ зараз ведуть перемовини щодо передання Україні спеціальних прав запозичень від країн, яким виділили кошти на ліквідацію економічних наслідків пандемії COVID-19. розглядають 2 варіанти – отримання коштів у вигляді безповоротної допомогти, тобто гранту, або ж у вигляді кредиту.

Також уряд веде перемовини з іншими країнами. Марченко заявив, що вже підписані домовленості з Канадою про надання нашій країні 500 мільйонів євро, з Німеччиною щодо 150 мільйонів євро, з Францією – щодо 300 мільйонів.

На сьогодні йдеться про загальну суму близько 7 мільярди євро, з них отримали вже близько 3 мільярди євро,

– заявив Марченко.

Також міністр зазначив, що через війну довелося скоротити витрати на виконання окремих статей бюджету. Від початку бойових дій видатки скоротили на 180 мільярдів гривень.

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