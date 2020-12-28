Голова Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що Україна не має на меті відмовитись від кредитних відносин з Міжнародним валютним фондом. А також – з іншими міжнародними фінансовими інституціями.

Місія МВФ буде розділена: спочатку переговори пройдуть наприкінці грудня, а продовжаться в січні. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Економічна правда".

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Компанія може бути перебірливою

Він зазначив, що під час вибору кредитора "ти обираєш найбільш вигідні для себе умови". Надійність бізнесу, наприклад, якісне корпоративне управління дозволяє корпорації бути перебірливою.

Такий самий принцип відносин з міжнародними кредиторами. Чим краще в Україні управління, державне управління, я вже не кажу, чим краще країна працює, чим кращі в неї показники, тим більше шансів обирати між кредиторами,

– розповів Шевченко.

На одній стороні з Марченком

За його словами, він з Марченком на одній стороні. "Ми обидва зацікавлені у тому, щоб і у фіскальному, і в монетарному напрямку Україна залишалася стабільною країною. Але для того, щоб отримати таку картину, щоб це стало дійсністю, треба ще багато уваги приділити реальному сектору економіки", – додав голова Нацбанку України.

Відзначимо! Раніше міністр фінансів Сергій Марченко окреслював мету повернути МВФ усі борги до 2022 року та залишити співпрацю з фондом.

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