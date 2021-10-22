Україна не продовжуватиме заборону імпорту електроенергії з Росії та Білорусі, – ЗМІ

22 жовтня 2021 , 17:23
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Джерело:

"Економічна правда"

Національний оператор електромереж "Укренерго" оголосив конкурс. Мовиться про перетин ліній електропередач між Україною і Білоруссю та Росією.

Відтак наша держава не продовжуватиме заборону імпорту електроенергії з цими країнами. Відповідні аукціони відкрили сьогодні, 22 жовтня.

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Згідно із інформацією "Укренерго", потенційний обсяг імпорту:

  • з Білорусі може досягнути тисячу мегаватів;
  • з Росії – 1 540 мегаватів.
Відзначимо! Кінцева дата прийому заявок – 24 жовтня.

Відповідна інформація стане публічною вже на наступному тижні. Адже кінцеві результати аукціону запланували на 29 жовтня – за 2 дні до закінчення строку мораторію на імпорту електроенергії з Білорусі.

Імпорт електроенергії з Росії і Білорусі: головне

  • Президент України Володимир Зеленський 12 травня підписав закон, який заборонив імпорт російської та білоруської електроенергії.
  • Відтак наприкінці цього ж місяця Нацкомісія з енергетики та тарифів заборонила імпортувати відповідний ресурс.
  • Нацкомісія продовжила заборону на імпорт до 1 листопада.
  • Вже в жовтні 2021 року з'явилась інформація, що влада може відновити імпорт електроенергії з Білорусі через енергетичну кризу, яка, ймовірно, настане в нашій державі.
  • Міністерство енергетики тоді це спростувало.
Автор: Анастасія Мигидюк