Україна не продовжуватиме заборону імпорту електроенергії з Росії та Білорусі, – ЗМІ

Національний оператор електромереж "Укренерго" оголосив конкурс. Мовиться про перетин ліній електропередач між Україною і Білоруссю та Росією.

Відтак наша держава не продовжуватиме заборону імпорту електроенергії з цими країнами. Відповідні аукціони відкрили сьогодні, 22 жовтня.

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Згідно із інформацією "Укренерго", потенційний обсяг імпорту:

з Білорусі може досягнути тисячу мегаватів;

з Росії – 1 540 мегаватів.

Кінцева дата прийому заявок – 24 жовтня.

Відповідна інформація стане публічною вже на наступному тижні. Адже кінцеві результати аукціону запланували на 29 жовтня – за 2 дні до закінчення строку мораторію на імпорту електроенергії з Білорусі.

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