Податок на грошові перекази від заробітчан: Україна не має права його вимагати
Українці, які працюють за кордоном, не повинні оподатковуватися двічі. Якщо вони сплатили податки із доходів в іншій державі, Україна не повинна оподатковувати їх знову.
Україна уклала угоди про виключення подвійного оподаткування з усіма країнами, де працюють українці. Про це заявив голова Державної податкової служби України Олексій Любченко в інтерв'ю виданню "ГОРДОН".
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Про доходи і податки
Як зазначив Любченко, усі українці сплачують податок на доходи. І якщо люди заплатили податки за кордоном – у Польщі, Угорщині, Португалії чи деінде – в Україні ніхто з них вимагати податки не має права.
Єдине, що вони мають зробити, це подати податкову декларацію. Тому що це конституційна норма,
– наголосив чиновник.
Скільки грошей перевели заробітчани в Україну
- За даними міністерства соцполітики, у 2019 році за кордоном на постійній основі працювало понад 3,2 мільйона українців.
- Як повідомив Нацбанк, за підсумками 2019 року українські трудові мігранти переказали на батьківщину приблизно 12 мільярдів доларів.
- За підсумками перших 7 місяців 2020 року заробітчани переказали в Україну майже 7 мільярдів доларів.
- НБУ прогнозував, що за підсумками року загальна сума переказів становитиме приблизно 10 мільярдів доларів.
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