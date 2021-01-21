Українці, які працюють за кордоном, не повинні оподатковуватися двічі. Якщо вони сплатили податки із доходів в іншій державі, Україна не повинна оподатковувати їх знову.

Україна уклала угоди про виключення подвійного оподаткування з усіма країнами, де працюють українці. Про це заявив голова Державної податкової служби України Олексій Любченко в інтерв'ю виданню "ГОРДОН".

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Про доходи і податки

Як зазначив Любченко, усі українці сплачують податок на доходи. І якщо люди заплатили податки за кордоном – у Польщі, Угорщині, Португалії чи деінде – в Україні ніхто з них вимагати податки не має права.

Єдине, що вони мають зробити, це подати податкову декларацію. Тому що це конституційна норма,

– наголосив чиновник.

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