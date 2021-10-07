Таку думку в ефірі 24 каналу висловив колишній виконувач обов'язків міністра економрозвитку Павло Кухта. За його словами, громадяни не завжди отримують якісну інформацію про економічну ситуацію в країні.

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Кухта: Проблема України – не борги

"Борги є у будь-якої країни, будь-яка країна живе з ними. Україна – не в критичному стані у цьому сенсі", – сказав Павло Кухта.

Він пояснив, що наразі Україна намагається знизити відповідні борги. Питання в іншому – репутація держави така, що без Міжнародного валютного фонду ситуація з боргами може погіршитись.

Наша проблема не в тому, що є борги, а в тому, що нам не довіряють. Тому що ми маємо дуже погану історію економічної політики. Павло Кухта Колишній виконувач обов'язків міністра економрозвитку

Україна не вичерпала гроші від МВФ

Водночас Павло Кухта пояснив, що Україна не вичерпала усі гроші, які отримала завдяки програмі МВФ. На його думку, її варто продовжувати.

З одного боку, перемовини про повністю нову програму – це достатньо довго, тому доцільніше зараз продовжити діючу. А з іншого – діюча програма не вичерпана з погляду закладеного в неї ресурсу,

– додав Кухта.

Продовження програми Міжнародного валютного фонду на пів року буде логічною дією, вважає колишній виконувач обов'язків міністра економрозвитку.

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