На майже 520 мільйонів доларів більше: Україна наростила міжнародні резерви
Джерело:Нацбанк
За червень 2021 року Україна змогла наростити міжнародні резерви на 2%, тобто на 517,84 мільйона доларів. Станом на липень високоліквідні активи НБУ становлять 28 357,7 мільйона доларів.
Як пояснили у Національному банку України, міжнародні резерви зросли завдяки валютним надходженням на користь уряду та інтервенцій НБУ, які компенсували погашення зовнішніх і внутрішніх зобов'язань.
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Якщо говорити більш детально, то за червень валютні надходження на користь уряду перевищили 1 мільярд доларів, зокрема 726,3 мільйона доларів – від розміщення внутрішніх державних облігацій. Натомість загальний обсяг платежів з обслуговування та погашення державного боргу склав 995,6 мільйона доларів
На міжбанківському валютному ринку НБУ закупив 682,8 мільйона доларів, в окремі дні згладжував надмірні коливання гривні продажем загалом 99,5 мільйона доларів. Чиста купівля за підсумками червня склала 583,3 мільйона доларів.
Як змінювалися міжнародні резерви в Україні / Фото НБУ
Як змінювалися міжнародні резерви України
Розмір міжнародних резервів в Україні змінювався щомісяця. В залежності від потреб держави у погашенні зовнішніх боргів, резерв то зменшувався, то збільшувався. До прикладу:
- у січні міжнародні резерви України скоротилися на 1,1%;
- у лютому скорочення склало 1%;
- у березні резерви скоротилися аж на 5% (все через обсяги погашення державних зобов'язань);
- у квітні – зросли на 3,6%;
- у травні – скоротилися на 0,6%;
- у червні зросли на 2%.