На майже 520 мільйонів доларів більше: Україна наростила міжнародні резерви

За червень 2021 року Україна змогла наростити міжнародні резерви на 2%, тобто на 517,84 мільйона доларів. Станом на липень високоліквідні активи НБУ становлять 28 357,7 мільйона доларів.

Як пояснили у Національному банку України, міжнародні резерви зросли завдяки валютним надходженням на користь уряду та інтервенцій НБУ, які компенсували погашення зовнішніх і внутрішніх зобов'язань.

Важливо Міжнародні резерви України зменшились на 106,2 тисячі доларів за травень

Якщо говорити більш детально, то за червень валютні надходження на користь уряду перевищили 1 мільярд доларів, зокрема 726,3 мільйона доларів – від розміщення внутрішніх державних облігацій. Натомість загальний обсяг платежів з обслуговування та погашення державного боргу склав 995,6 мільйона доларів

На міжбанківському валютному ринку НБУ закупив 682,8 мільйона доларів, в окремі дні згладжував надмірні коливання гривні продажем загалом 99,5 мільйона доларів. Чиста купівля за підсумками червня склала 583,3 мільйона доларів.



Як змінювалися міжнародні резерви в Україні / Фото НБУ

Як змінювалися міжнародні резерви України

Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,3 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду та НБУ.

Розмір міжнародних резервів в Україні змінювався щомісяця. В залежності від потреб держави у погашенні зовнішніх боргів, резерв то зменшувався, то збільшувався. До прикладу: