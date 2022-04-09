Україна направила в ЄС список допомоги для аграріїв

9 квітня 2022 , 08:33
Читать новость на русском

Джерело:

Bild

Україна відправила у Європейський Союз список того, чого потребує наш сільськогосподарський сектор. Координувати надання допомоги буде Єврокомісія.

Про це повідомив комісар ЄС з сільського господарства Януш Войцеховський. Зауважимо, допомога українським аграріям матиме глобальне значення.

Раніше Мінагрополітики назвав найбільші виклики, які на тлі війни стоять перед фермерами

Що потрібне аграріям

  • Пальне,
  • насіння,
  • добрива,
  • пестициди,
  • ветеринарні препарати,
  • сільськогосподарська техніка.

Євросоюз пообіцяв допомогти нашій державі.

Це може вас зацікавити – Зеленський розповів про строки вступу України до ЄС: відео

 

Автор: Софія Мінджоса