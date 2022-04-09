Україна направила в ЄС список допомоги для аграріїв
9 квітня 2022 , 08:33Читать новость на русском
Джерело:Bild
Україна відправила у Європейський Союз список того, чого потребує наш сільськогосподарський сектор. Координувати надання допомоги буде Єврокомісія.
Про це повідомив комісар ЄС з сільського господарства Януш Войцеховський. Зауважимо, допомога українським аграріям матиме глобальне значення.
Раніше Мінагрополітики назвав найбільші виклики, які на тлі війни стоять перед фермерами
Що потрібне аграріям
- Пальне,
- насіння,
- добрива,
- пестициди,
- ветеринарні препарати,
- сільськогосподарська техніка.
Євросоюз пообіцяв допомогти нашій державі.
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