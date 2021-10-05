Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю. Глава уряду запевнив, що варіант з припиненням транзиту не розглядають після старту "Північного потоку-2".

До теми Газ – це політика і безпека, – Кулеба про "Турецький потік" і "Північний потік-2"

Україна сподівається на продовження санкцій проти газопроводу

Причина – російський газопровід досі перебуває під санкціями. Шмигаль сподівається, що каральні обмеження Сполучені Штати продовжать.

Ми переконані, що з нами рахуються, коли ведуть розмову про запуск і сертифікацію "Потоку". Звичайно, ми будемо наполягати на збереженні мінімум на 15 років рівня транзиту, який існує сьогодні,

– додав Шмигаль.

Росія може не подавати газ, проте повинна оплачувати потужності

Зазначимо, що раніше голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив, що Росія має право зупинити транзит газу через українську територію. Згідно з підписаним контрактом, Москва може не подавати його для транзиту через заброньовані потужності, однак повинна їх оплачувати.

За словами Вітренка, Україна не раз попереджала західних партнерів, що Москва використовує газ як зброю. Це створює велику загрозу не лише для України, а й для всієї Європи.

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Важливо! 4 жовтня Росія почала запускати газ у першу нитку "Північного потоку-2". У Москві кажуть, що процес відбуватиметься поступово. На це вже дала офіційний дозвіл Данія.