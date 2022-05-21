Нові шляхи доставки продовольчого експорту

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він наголосив, що наразі розробили два альтернативних наземних маршрути.

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Росія наражає мільйони людей на голод, блокуючи наші порти. Разом з партнерами Україна налагодила два альтернативних наземних маршрути для доставки продовольчого експорту і порятунку Африки та інших регіонів від голоду,

– написав Кулеба.

Кулеба також заявив, що Росія повинна зняти блокаду, щоб міг відбуватися повний і вільний експорт.

Коротко про продовольчу кризу у світі

Україна – один із найбільших світових виробників. Однак, Росія заблокувала українські порти та у квітні цілеспрямовано знищувала паливну інфраструктуру, щоб окрім, як завадити ЗСУ, зірвати посівну.

Частково це вдалося — 2022 року зерна буде зібрано набагато менше, ніж 2021-го.

Є також проблеми із експортом. Ключовими покупцями українського зерна є країни Африки та Азії.

Світовий банк вирішив виділити близько 30 мільярдів доларів для сільського господарства, харчування, соціального захисту, водопостачання та зрошення.

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