Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виспу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає 24 канал. За його словами, будь-яке реагування на масовий голод є запізнілим вже за визначенням. Його потрібно зупиняти тільки превентивно, коли він ще не почався.

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Боротьба з голодом

Він зазначив, що зараз у світу немає такого інструменту і запропонував створити організацію відповідальних і демократичних держав-експортерів продовольства.

Вони можуть діяти з повагою до прав людини і глобальних правил торгівлі. Мотивація у нас дуже проста – якими б не були поворотними моменти в розвитку людства, має бути страховка від голоду. І Україна готова надати майданчик для створення такої нової організації,

– заявив Зеленський.

Мета роботи United24

Президент наголосив, що війна Росії проти України показала, що допомога держави, на яку напали, тим цінніша, чим швидше її надають.

"Зброя, фінанси, санкції проти Росії, політична підтримка – якби ми отримали це все ще у лютому, у повному обсязі, то б змогли вберегти десятки тисяч життів. Ось чому Україні потрібна уся зброя, яку ми просимо, а не тільки та, яку нам надають. Ось чому нам треба гроші – мінімум 5 мільярдів щомісячно і гроші на відбудову. Для цього створений фонд на відбудову України United24" – пояснив Зеленський.

Він закликав підтримати Україну через цю платформу. Вона надає кожному донору конкретну пропозицію – як допомогти і куди направити гроші. А надалі Зеленський пропонує під цим брендом створити глобальну структуру, яка зможе протягом 24 годин дати достатню підтримку для будь-якої країни, яка зазнала воєнного нападу, стихійного лиха чи пандемії.

Покарання для Росії

За словами Зеленського будь-які заходи будуть не повними без декількох важливих рішень – покарання агресора і інвестиції у мирне життя.

Російські активи, які розкидані по усьому світу, мають бути знайдені, заарештовані, а потім конфісковані і направлені в спеціальний фонд, з якого усі, хто постраждав від цієї війни зможуть отримати компенсацію. Звичайно це не просто, але дуже важливо, бо після таких дій в жодного агресора не виникне думка робити те, що робить Росія,

– наголосив президент.

Володимир Зеленський додав, що якщо агресор втрачає все, то це точно позбавляє мотивації розпочинати війну.