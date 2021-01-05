Український уряд виділив гуманітарну допомогу Хорватії
Кабінет Міністрів України схвалив рішення про виділення Хорватії гуманітарної допомоги. У такий спосіб Україна хоче допомогти балканській державі подолати наслідки руйнівного землетрусу.
Рішення схвалили на позачерговому засіданні Кабміну 5 січня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у своєму телеграмі.
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Всього Україна виділить Хорватії 20 мільйонів гривень, що становить близько 4,3 мільйона хорватських кун. Ці гроші надійдуть з резервного фонду держбюджету.
Раніше надати допомогу Хорватії обіцяв Президент України Володимир Зеленський. Він зобов'язав забезпечити виконання цього завдання Кабмін.
Коротко про потужні землетруси в Хорватії:
- Вони трапилися наприкінці 2020 року, а пік підземних поштовхів припав на 28 – 29 грудня.
- Внаслідок землетрусів загинули щонайменше 7 людей, серед яких 12-річна дівчинка, яку знайшли під завалами церкви.
- Найбільше через землетруси постраждали міста Сісак, Петриня, Загреб, Велика Гориця та Карловаць.
- До слова, підземні поштовхи пошкодили посольство України, а також пошкодили в'язницю в Сісаку, де відбувають покарання двоє українців.
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