Кабінет Міністрів України схвалив рішення про виділення Хорватії гуманітарної допомоги. У такий спосіб Україна хоче допомогти балканській державі подолати наслідки руйнівного землетрусу.

Рішення схвалили на позачерговому засіданні Кабміну 5 січня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у своєму телеграмі.

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Всього Україна виділить Хорватії 20 мільйонів гривень, що становить близько 4,3 мільйона хорватських кун. Ці гроші надійдуть з резервного фонду держбюджету.

Раніше надати допомогу Хорватії обіцяв Президент України Володимир Зеленський. Він зобов'язав забезпечити виконання цього завдання Кабмін.

Коротко про потужні землетруси в Хорватії: