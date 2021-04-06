Україна та МВФ можуть укласти угоду staff level agreement: коли це станеться

Україна планує найближчим часом укласти угоду з Міжнародним валютним фондом. Вона має назву staff level agreement і може бути підписана вже у найближчі 2 місяці.

Про це сказав глава Мінфіну Сергій Марченко в ефірі одного з українських телеканалів. Він додав, що підписання угоди може відбутися найближчим часом.

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Марченко пояснив, що після ухвалення угоди staff level agreement, Україна продовжить робити все, щоб отримати кошти від МВФ.

Ми очікуємо, що досягнемо домовленості на рівні персоналу в найближчі 2 місяці, і далі будемо робити свою роботу, приймати необхідні закони, щоб отримати нарешті кошти,

– сказав Марченко.

Що відомо про угоду

Джерело: Wikipedia

Staff level agreement – це угода між постачальником послуг і користувачем про рівень послуг. Вона містить кількісні та якісні характеристики наданих послуг, такі як їх доступність, підтримка користувачів, час виправлення несправності та інше.

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