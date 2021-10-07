Україна та МВФ домовилися про продовження програми stand-by, – Шмигаль

Україна з представниками Міжнародного валютног фонду збирається продовжити наявну програму stand-by. Вже завершують підготовку меморандуму щодо цього.

Українська сторона веде інтенсивний діалог зі Світовим банком. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

До речі Мінфін чекає транш МВФ і макрофінансову допомогу ЄС: скільки грошей отримає Україна

За словами Шмигаля, є багато проєктів та хороших перспектив на наступний рік. Прем'єр каже, що "ми рухаємося як ніколи швидко".

Чи виконує Україна макропоказники

Політик стверджує, що Україна виконала бюджет минулого року. Розмір дефіциту бюджету скоротили його цього року і скорочують на наступний.

Це ключові показники. Співпраця з нашими партнерами полягає в тому, що ми отримуємо транші тоді, коли ми цього потребуємо,

– сказав очільник уряду.