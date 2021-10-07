Українська сторона веде інтенсивний діалог зі Світовим банком. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
До речі Мінфін чекає транш МВФ і макрофінансову допомогу ЄС: скільки грошей отримає Україна
Чи виконує Україна макропоказники
Політик стверджує, що Україна виконала бюджет минулого року. Розмір дефіциту бюджету скоротили його цього року і скорочують на наступний.
Це ключові показники. Співпраця з нашими партнерами полягає в тому, що ми отримуємо транші тоді, коли ми цього потребуємо,
– сказав очільник уряду.
Чи буде транш МВФ до грудня
До речі, питання щодо того, чи отримає Україна наступний транш від МФВ до грудня, Шмигаль назвав "провокативним". Зазначив, що не має повноважень робити будь-які заяви щодо цього. Прем'єр додав, що "гроші люблять тишу".
Останні новини про співпрацю України з МВФ
- Місія МВФ почала роботу в Україні з вересня 2021 року.
- Представники МВФ мають оцінити незалежність Нацбанку, судової та антикорупційної реформ, проєкту держбюджету на 2022 рік.
- Черговий транш, який може отримати Україна, становить більше ніж 700 мільйонів доларів.
- Програма МВФ закінчується у грудні цього року.