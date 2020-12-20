Зеленський хоче допомоги США щодо вільної економічної зони на Донбасі
Президент України Володимир Зеленський певен, що нині в питанні повернення Донбасу економічну складову не можна відділяти від політичної. Мовляв, коли буде завершення війни, виникне банальне питання – що ж робити далі?
Нині говорити просто про фінал війни на Донбасі вже замало. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю виданню The New York Times.
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Нам потрібна реінтеграція Донбасу. А щоб реінтегрувати Донбас, потрібні сильні компанії, сильні технології, безпека та гроші. І тут, я вважаю, ми не впораємося самі,
– заявив президент.
Як один з варіантів реінтеграції нині окупованих територій він бачить створення там вільної економічної зони, аби під певні преференції туди заходив бізнес.
"Тут ключову роль могли б відіграти Сполучені Штати Америки. США сьогодні – гарант безпеки у світі, серйозний стратегічний гравець, тому такі кроки могли б прискорити фінал війни на Донбасі й початок великого будівництва, великої реінтеграції Донбасу", – переконаний Володимир Зеленський.
У чому полягає ідея ВЕЗ на Донбасі
- Нині на окупованих частинах Донбасу фактично знищені бізнес й інфраструктура. Щоб їх відновити, потрібно вкласти значні ресурси. Це десятки мільярдів доларів, яких держава не має.
- Тож, щоб відновити інфраструктуру територій, влада планує залучити бізнес, зокрема й іноземний. Аби переконати підприємців на такі ризиковані інвестиції і пропонують надати бізнесу преференції.
- Усе дуже просто – бізнес зацікавлять в інвестуванні в Донбас за рахунок, наприклад, мінімізації податків, що зробить такі інвестиції більш привабливими.
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