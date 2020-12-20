Президент України Володимир Зеленський певен, що нині в питанні повернення Донбасу економічну складову не можна відділяти від політичної. Мовляв, коли буде завершення війни, виникне банальне питання – що ж робити далі?

Нині говорити просто про фінал війни на Донбасі вже замало. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю виданню The New York Times.

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Нам потрібна реінтеграція Донбасу. А щоб реінтегрувати Донбас, потрібні сильні компанії, сильні технології, безпека та гроші. І тут, я вважаю, ми не впораємося самі,

– заявив президент.

Як один з варіантів реінтеграції нині окупованих територій він бачить створення там вільної економічної зони, аби під певні преференції туди заходив бізнес.

"Тут ключову роль могли б відіграти Сполучені Штати Америки. США сьогодні – гарант безпеки у світі, серйозний стратегічний гравець, тому такі кроки могли б прискорити фінал війни на Донбасі й початок великого будівництва, великої реінтеграції Донбасу", – переконаний Володимир Зеленський.

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