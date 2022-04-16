Україна може втратити половину ВВП через війну, – Мінфін

Війна Росії проти України може призвести до зменшення валового внутрішнього продукту (ВВП) на 50%. Але все залежить від майбутніх подій на фронті.

Падіння ВВП

Про це заявив міністр фінансів України Сергія Марченка в ефірі спільного мовлення, передає 24 канал. За його словами ще рано робити остаточні оцінки.

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Від 30 до 50% може бути втрата ВВП, але все ж таки поки рано такі оцінки робити. Все залежить від перебігу війни і як це буде впливати на економічну активність бізнесу та громадян,

– сказав міністр.

За його словами, якщо бізнес зможе швидко адаптуватися або війна завершиться швидко перемогою – це один сценарій, якщо це продовжуватиметься – це інший сценарій. Тому бажано зазвичай у таких оцінках виходити з оптимістичного сценарію.

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