Падіння ВВП
Про це заявив міністр фінансів України Сергія Марченка в ефірі спільного мовлення, передає 24 канал. За його словами ще рано робити остаточні оцінки.
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Від 30 до 50% може бути втрата ВВП, але все ж таки поки рано такі оцінки робити. Все залежить від перебігу війни і як це буде впливати на економічну активність бізнесу та громадян,
– сказав міністр.
За його словами, якщо бізнес зможе швидко адаптуватися або війна завершиться швидко перемогою – це один сценарій, якщо це продовжуватиметься – це інший сценарій. Тому бажано зазвичай у таких оцінках виходити з оптимістичного сценарію.
Інші прогнози про падіння ВВП
- Світовий банк очікує, що економіка України скоротиться на 45,1% у 2022 році.
- Національний банк прогнозує падіння економіки України у 2022 році не менш як на третину.
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що падіння ВВП України внаслідок повномасштабної російської військової агресії нині оцінюється у 35% і більше, а загальні збитки – у трильйон доларів.
- Голова Мінфіну Сергій Марченко раніше розповідав, що втрати становитимуть від третини до половини ВВП, йдеться про 500 мільярдів доларів. Більше про це, розповідали тут.
- У МВФ прогнозують, що ВВП у поточному році може скоротитись від 10% до 35%. Фонд вважає, що Україна потребує близько 4,8 мільярда доларів зовнішнього фінансування у 2022 році.