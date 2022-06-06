Сергій Макогон заявив, що Україна має значний потенціал для виробництва біогазу. Свої підрахунки голова ГТС опублікував 5 червня.

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Україна може виробляти біогаз

Україна має дуже великий потенціал для виробництва біогазу – до 8 мільярдів м3 біогазу на рік. Це дуже амбітна ціль на наступні 10 років. Але 0,5 мільярда м3 біогазу через 2 роки цілком реально. Україна має реальну можливість шляхом розвитку власного видобутку газу та виробництва біогазу повністю відмовитись від імпорту газу,

– мовиться в повідомленні.

Сергій Макогон для прикладу наводить Данію. У країні вже 27% газу у мережах – біометан, тобто біогаз, доведений до якості метану. Останні 5 – 6 місяців до того ж спостерігається стабільне зростання. Данія розраховує мати стовідсоткову зелену газову систему в 2030 – 2035 роках.

Майже 9 мільйонам українців автоматично змінили газопостачальника

З 1 червня 8,8 мільйона українських домогосподарств втратили постачання газу. Усе через те, що деякі постачальники більше не можуть виконувати свою роботу.

Українців, які втратили газопостачальника перевели до Нафтогазу. Так відбувається завжди та автоматично. Далі кожен мав можливість обрати собі іншу компанію.

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