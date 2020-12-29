Україна готується до переговорів з Єгиптом, Йорданією, Індонезією і Китаєм щодо створення зони вільної торгівлі. Це дозволить зміцнити експортні позиції України.

Наразі точна дата переговорів невідома, але підготовка вже почалася. Про це повідомив міністр економіки Ігор Петрашко, пише Інтерфакс-Україна.

Важливо Україна й Ізраїль узгодили дату початку дії зони вільної торгівлі

Міністр зазначив, що за підсумками січня – листопада 2020 року Китай залишається найбільшим торговельним партнером України. За цей період товарообіг з КНР склав 43,9 мільярда доларів.

Що таке зона вільної торгівлі

Це тип міжнародної співпраці, за якої країни, що виступають сторонами угоди, скасовують одне для одного частину митних зборів і податків.

Найчастіше це поширюється на всі товари, крім сільськогосподарської продукції.

Прогнозується, що українські експортери будуть зацікавлені возити свою продукцію в цю державу. Адже відсутність мита зробить її дешевшою.

Зауважимо, що Україна ще у 2018 році запропонувала Китаю розпочати спільні консультації щодо передумов створення зони вільної торгівлі з Китаєм.