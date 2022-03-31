Україна може різко відновити економіку у 2023 році: ЄБРР назвав передумову

Згідно з прогнозами Європейського банку реконструкції та розвитку, якщо "протягом кількох місяців" буде досягнуто припинення вогню, то Україна зможе різко відновити економіку на 23% у 2023 році.

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Що очікує економіку України у 2022 році

Зі слів головного економіста Беати Яворчик, економіка України скоротиться на 20% цього року, оскільки військові дії відбуваються на території, на яку припадає 60% її ВВП до COVID-19.

Україна, яка спочатку була бідною країною, стане біднішою. Ми розуміємо, що від однієї третини до половини підприємств припинили свою діяльність, а споживання електроенергії становить 60% від довоєнного рівня,

– сказала Яворчик.

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Падіння російської економіки

Повномасштабна війна російського агресора змусила ЄБРР скоротити прогнози економічного зростання в регіоні до 1,7% цього року, що на 250 базисних пунктів нижче прогнозу за листопад.

Очікується, що російська економіка скоротиться на 10% у 2022 році й зафіксує нульове зростання у 2023 році через посилення жорсткості санкцій. В ЄБРР зазначили, що Росія втратила близько 30 мільярдів доларів експортних доходів через нещодавні нафтогазові санкції, що еквівалентно приблизно 2% ВВП.

Навіть якщо санкції будуть зняті, репутація Росії як місця для інвестування буде зіпсована,

– вважає Яворчик.

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Також головна економістка ЄБРР додала, що наслідки конфлікту будуть відчутні скрізь. Існує "значний ризик", що деякі країни з ринковою економікою, що розвиваються, посилять експортні обмеження, щоб захистити внутрішніх споживачів від подальшого зростання цін. Підвищення ставок центральних банків у цьому сценарії прискориться.

ЄБРР не вкладав нові кошти на роботу в Росії з того часу, як Москва анексувала Крим у 2014 році, а також ввів мораторій на нові інвестиції в Білорусь після спірних виборів 2020 року.