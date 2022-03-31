Україна може різко відновити економіку у 2023 році: ЄБРР назвав передумову
Джерело:Reuters
Економіка України та Росії, через війну, може впасти найглибше за останніх 25 років. Однак, якщо Україна має шанс відновити ВВП на 23% вже у наступному році, то країна-агресорка ні.
Україна може різко відновити економіку
Згідно з прогнозами Європейського банку реконструкції та розвитку, якщо "протягом кількох місяців" буде досягнуто припинення вогню, то Україна зможе різко відновити економіку на 23% у 2023 році.
Читайте Ми отримаємо історичний шанс стати заможною країною, – Гетманцев про відбудову України
Прогнози ЄБРР засновані на "оптимістичних припущеннях", таких як:
- зниження цін на продовольчі товари, нагадаємо, що у лютому споживча інфляція в річному вимірі прискорилася до 10,7% (із 10% у січні), а ціни у місячному вимірі зросли на 1,6%;
- зниження цін на нафту до 90 доларів за барель, нині ж нафта вартує понад 100 доларів за барель, а 24 березня ціна Brent сягнула понад 120 доларів за барель.
Що очікує економіку України у 2022 році
Зі слів головного економіста Беати Яворчик, економіка України скоротиться на 20% цього року, оскільки військові дії відбуваються на території, на яку припадає 60% її ВВП до COVID-19.
Україна, яка спочатку була бідною країною, стане біднішою. Ми розуміємо, що від однієї третини до половини підприємств припинили свою діяльність, а споживання електроенергії становить 60% від довоєнного рівня,
– сказала Яворчик.
Варто ознайомитись В уряді розповіли, якого спаду ВВП варто очікувати УкраїніЗверніть увагу! Повномасштабна війна російського агресора змусила ЄБРР скоротити прогнози економічного зростання в регіоні до 1,7% цього року, що на 250 базисних пунктів нижче прогнозу за листопад.
Падіння російської економіки
Очікується, що російська економіка скоротиться на 10% у 2022 році й зафіксує нульове зростання у 2023 році через посилення жорсткості санкцій. В ЄБРР зазначили, що Росія втратила близько 30 мільярдів доларів експортних доходів через нещодавні нафтогазові санкції, що еквівалентно приблизно 2% ВВП.
Навіть якщо санкції будуть зняті, репутація Росії як місця для інвестування буде зіпсована,
– вважає Яворчик.
Актуально У Росії відчутно прискорилась інфляція
Також головна економістка ЄБРР додала, що наслідки конфлікту будуть відчутні скрізь. Існує "значний ризик", що деякі країни з ринковою економікою, що розвиваються, посилять експортні обмеження, щоб захистити внутрішніх споживачів від подальшого зростання цін. Підвищення ставок центральних банків у цьому сценарії прискориться.Нагадаємо! ЄБРР не вкладав нові кошти на роботу в Росії з того часу, як Москва анексувала Крим у 2014 році, а також ввів мораторій на нові інвестиції в Білорусь після спірних виборів 2020 року.
Варте уваги – "Не можна пробачити цю війну Росії", – Зеленський: дивіться відео