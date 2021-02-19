Майбутнє за криптовалютою: Україна може першою відпрацювати законодавчу базу

Віртуальна валюта біткоїн дорожчає дедалі швидше. Криптовалюту, яку на старті купували всього за 10 доларів, наразі можна продати у 5 тисяч разів дорожче.

Сенс не в біткойні, а в технології блокчейну, на якій працює криптовалюта. Про це повідомив директор криптовалютної біржі KUNA Семен Каплоушенко.

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За криптовалютою – майбутнє

За його словами, окрім біткойна, є й інші криптовалюти, які розв'язують низку проблем.

За криптовалютою є майбутнє. Україна може бути однією з перших, хто відпрацює законодавчу базу,

– зазначив Каплоушенко.

Вже незабаром в Україні фізичні і юридичні особи зможуть легально працювати з криптовалютою.

Вже в першому читанні ухвалили проєкт закону про віртуальні активи. Також планую внести правки до податкового законодавства.

"Все залежить від настроїв міністерства і тих регуляторів, які безпосередньо братимуть в цьому участь", – додав експерт.