Майбутнє за криптовалютою: Україна може першою відпрацювати законодавчу базу
Віртуальна валюта біткоїн дорожчає дедалі швидше. Криптовалюту, яку на старті купували всього за 10 доларів, наразі можна продати у 5 тисяч разів дорожче.
Джерело:24 канал
Сенс не в біткойні, а в технології блокчейну, на якій працює криптовалюта. Про це повідомив директор криптовалютної біржі KUNA Семен Каплоушенко.
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За криптовалютою – майбутнє
За його словами, окрім біткойна, є й інші криптовалюти, які розв'язують низку проблем.
За криптовалютою є майбутнє. Україна може бути однією з перших, хто відпрацює законодавчу базу,
– зазначив Каплоушенко.
Вже незабаром в Україні фізичні і юридичні особи зможуть легально працювати з криптовалютою.
"Все залежить від настроїв міністерства і тих регуляторів, які безпосередньо братимуть в цьому участь", – додав експерт.
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