За словами Данила Гетманцева, наразі у МВФ є певні технічні моменти – які необхідно виконати до отримання траншу.

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Україна має виконати певні пункти, аби отримати транш

Все що необхідно зробити від нас, це законопроєкт про внесення змін щодо Національного банку, внесення змін до закону про НАБУ і проєкт бюджету на 2022 рік, потрібно виконати,

– додав Гетманцев.

Наприкінці серпня МВФ надав Україні 2,7 мільярда

23 серпня МВФ направив в Україну 2,7 мільярда доларів. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це був не кредит, а безповоротна допомога. В уряді наголосили, що планують направити ці кошти на відновлення економіки.

Також у Кабміні зазначили, що ці 2,7 мільярда ніяк не вплинуть на отримання траншу у рамках програми stand by.

Раніше Зради немає, – у "Слузі народу" кажуть, що Україна отримає новий транш МВФ без зобов'язань

Що відомо про отримання Україною наступного траншу :