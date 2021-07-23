Перерахування від МВФ
Шевченко відмітив, що нині вже є рішення Ради виконавчих директорів МВФ, стосовно виділення Україні СПЗ, однак ще має відбутись голосування Ради керуючих Фонду, згідно з алгоритмом ухвалення рішень у Фонді. Україна може отримати СПЗ, що дорівнюватимуть 2,73 мільярда доларів відповідно до квоти країни.
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Що таке СПЗСпеціальні права запозичення (СПЗ) – резервний та платіжний засіб, що емітується МВФ та існує лише в безготівковій формі у вигляді записів на банківських рахунках.
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На що спрямують кошти від МВФ
Під час пресбрифінгу очільника НБУ запитали й про те, куди Україна спрямує кошти, після їх отримання. Шевченко зазначив, що наразі Нацбанк виконує функції банку-депозитарію. І тільки після зарахування цих коштів центробанк готовий долучитися до дискусії з Міністерством фінансів про майбутній розподіл їх між бюджетом і золото-валютними резервами регулятора.
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Співпраця з МВФ
У НБУ підкреслили, що для регулятора головна не форма співпраці, а реформи та дешеве фінансування від МВФ.
Головне – не форма реалізації: подовження програми чи нова програма. Головне — реформи і дешеве фінансування Фонду. Структурні маяки, визначені МВФ, переходять із програми в програму. Тож, варто сконцентруватися на їх виконанні,
– поділився Шевченко.
Як підкреслив Шевченко, основним припущенням, яке правління НБУ бере до уваги, залишається подовження співпраці з МВФ.
Ризики, через гальмування виконання угоди з МВФ
Загалом, регулятор очікує на прогрес у перемовинах України з МВФ. У НБУ відмітили й те, тривале гальмування у виконанні угоди про співпрацю з МВФ створює ризики для фінансування дефіциту державного бюджету, передусім у наступні роки.
Це також може призвести до погіршення інфляційних та курсових очікувань, що змусить центробанк проводити жорсткішу монетарну політику,
– розповідає очільник НБУ.
Позитивні моменти в наслідок виконання умов МВФ
Натомість виконання програми співпраці з МВФ дасть змогу залучити передбачений обсяг офіційного фінансування та здешевити інші залучення на зовнішньому та внутрішньому ринках.
Це, своєю чергою, підвищить спроможність України утримувати міжнародні резерви на рівні 29 – 31 мільярди доларів у 2021 – 2023 роках,
– відмітив Шевченко.
Детальніше На майже 520 мільйонів доларів більше: Україна наростила міжнародні резерви
Співпраця з МВФ: головне
- У 2020 році МВФ затвердив 18-місячну програму фінансування. Вона передбачає допомогу в розмірі 5 мільярдів доларів. Влітку 2020 року Україна вже отримала перші 2 мільярди. Однак 2 інші транші досі не надали.
- Є думка, що цього не сталося через те, що Україна не виконала своїх зобов'язань. Однак міністр фінансів Сергій Марченко це спростував.
- Напередодні Марченко заявив, що Україна планує найближчим часом укласти staff level agreement з Міжнародним валютним фондом. Після ухвалення угоди Україна продовжить робити все, щоб отримати кошти від МВФ.
- 8 липня Виконавчий комітет МВФ підтримав пропозицію стосовно розподілу між країнами понад 650 мільярдів доларів для відновлення після пандемії. Україні з цієї суми може отримати 2,7 мільярда доларів, відповідно до своєї квоти.