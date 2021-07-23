Перерахування від МВФ

Шевченко відмітив, що нині вже є рішення Ради виконавчих директорів МВФ, стосовно виділення Україні СПЗ, однак ще має відбутись голосування Ради керуючих Фонду, згідно з алгоритмом ухвалення рішень у Фонді. Україна може отримати СПЗ, що дорівнюватимуть 2,73 мільярда доларів відповідно до квоти країни.

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Що таке СПЗ Спеціальні права запозичення (СПЗ) – резервний та платіжний засіб, що емітується МВФ та існує лише в безготівковій формі у вигляді записів на банківських рахунках.

Дані з Вікіпедії Спеціальні права запозичення (СПЗ) – резервний та платіжний засіб, що емітується МВФ та існує лише в безготівковій формі у вигляді записів на банківських рахунках.

Нагадаємо, що станом на початок червня 2021 року поточний обсяг коштів України на рахунку в МВФ становив 16,74 мільйона СПЗ, що дорівнювало близько 23,9 мільйона доларів.

На що спрямують кошти від МВФ

Під час пресбрифінгу очільника НБУ запитали й про те, куди Україна спрямує кошти, після їх отримання. Шевченко зазначив, що наразі Нацбанк виконує функції банку-депозитарію. І тільки після зарахування цих коштів центробанк готовий долучитися до дискусії з Міністерством фінансів про майбутній розподіл їх між бюджетом і золото-валютними резервами регулятора.

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Співпраця з МВФ

У НБУ підкреслили, що для регулятора головна не форма співпраці, а реформи та дешеве фінансування від МВФ.

Головне – не форма реалізації: подовження програми чи нова програма. Головне — реформи і дешеве фінансування Фонду. Структурні маяки, визначені МВФ, переходять із програми в програму. Тож, варто сконцентруватися на їх виконанні,

– поділився Шевченко.

Як підкреслив Шевченко, основним припущенням, яке правління НБУ бере до уваги, залишається подовження співпраці з МВФ.

Ризики, через гальмування виконання угоди з МВФ

Загалом, регулятор очікує на прогрес у перемовинах України з МВФ. У НБУ відмітили й те, тривале гальмування у виконанні угоди про співпрацю з МВФ створює ризики для фінансування дефіциту державного бюджету, передусім у наступні роки.

Це також може призвести до погіршення інфляційних та курсових очікувань, що змусить центробанк проводити жорсткішу монетарну політику,

– розповідає очільник НБУ.

Позитивні моменти в наслідок виконання умов МВФ

Натомість виконання програми співпраці з МВФ дасть змогу залучити передбачений обсяг офіційного фінансування та здешевити інші залучення на зовнішньому та внутрішньому ринках.

Це, своєю чергою, підвищить спроможність України утримувати міжнародні резерви на рівні 29 – 31 мільярди доларів у 2021 – 2023 роках,

– відмітив Шевченко.

Зверніть увагу! Станом на липень високоліквідні активи НБУ становлять 28 357,7 мільйона доларів, оскільки Україні вдалось наростити їх на 2% у червні, тобто на 517,84 мільйона доларів.

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