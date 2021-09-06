Україна може отримати другий транш від ЄС: яка умова

Україна може отримати другий транш від Європейської комісії на суму у 600 мільйонів євро за програмою макрофінансової допомоги. Однак за умови, що до 14 вересня Міжнародний валютний фонд надішле відповідний лист.

Чому Україна може отримати транш

Враховуючи недавні заходи реформ, які провела Україна, Єврокомісія вважає 8 структурних критеріїв для надання другої частини траншу – виконаними або головним чином виконаними.

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Виходячи з попереднього звіту про виконання передумов надання макрофінансової допомоги, представленого Урядом України напередодні літа, а також враховуючи недавні заходи реформ, Європейська комісія вважає вісім структурних критеріїв виконаними або головним чином виконаними,

– йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Тож Єврокомісія очікує отримання остаточного звіту про виконання умов, що дозволить їй завершити свою оцінку, а також листа МВФ, "який дозволить Єврокомісії упевнитися в загальному задовільному виконанні програми співпраці, в тому числі й у світлі заявленого відновлення її перегляду у вересні".

Виходячи з цих двох передумов, є надія, що комісія зможе прийняти рішення про позику і надання коштів до 14 вересня,

– розповіли у Єврокомісії.

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