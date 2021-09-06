Чому Україна може отримати транш
У Єврокомісії розповіли, що враховуючи недавні заходи реформ, котрі провела Україна, Єврокомісія вважає 8 структурних критеріїв для надання другої частини траншу – виконаними або головним чином виконаними.
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Виходячи з попереднього звіту про виконання передумов надання макрофінансової допомоги, представленого Урядом України напередодні літа, а також враховуючи недавні заходи реформ, Європейська комісія вважає вісім структурних критеріїв виконаними або головним чином виконаними,
– йдеться в повідомленні Єврокомісії.
Тож Єврокомісія очікує отримання остаточного звіту про виконання умов, що дозволить їй завершити свою оцінку, а також листа МВФ, "який дозволить Єврокомісії упевнитися в загальному задовільному виконанні програми співпраці, в тому числі й у світлі заявленого відновлення її перегляду у вересні".
Виходячи з цих двох передумов, є надія, що комісія зможе прийняти рішення про позику і надання коштів до 14 вересня,
– розповіли у Єврокомісії.
Що потрібно знати про транш від ЄС
- Перший транш від ЄС Україна отримала у грудні 2020 року. Його сума становила 600 мільйонів євро.
- 27 квітня 2021 року очільник Мінфіну Марченко зустрівся з керівником групи Єврокомісії щодо підтримки України Катаріною Матерновою, для обговорення співпраці між ЄС та Україною. Тоді Марченко заявив, що транш Україна може отримати ще до вересня 2021 року.
- Серед умов ЄС, задля отримання другого траншу, йшлося й про: початок та продовження реформ у сфері управління державними фінансами, належне управління та верховенство права, поліпшення бізнес-клімату, секторальні реформи та щодо держпідприємств. Також була умова стосовно досягнення позитивного прогресу з МВФ, мається на увазі програма stand-by.
- У кінці липня Марченко провів телефонну розмову з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом, за результатами якої було вирішено продовжити конструктивний діалог для отримання другої частини траншу.
- 23 серпня Шмигаль заявив, що Україна виконала всі умови для отримання траншу від Єврокомісії.