Чому Україна може отримати транш

У Єврокомісії розповіли, що враховуючи недавні заходи реформ, котрі провела Україна, Єврокомісія вважає 8 структурних критеріїв для надання другої частини траншу – виконаними або головним чином виконаними.

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Виходячи з попереднього звіту про виконання передумов надання макрофінансової допомоги, представленого Урядом України напередодні літа, а також враховуючи недавні заходи реформ, Європейська комісія вважає вісім структурних критеріїв виконаними або головним чином виконаними,

– йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Тож Єврокомісія очікує отримання остаточного звіту про виконання умов, що дозволить їй завершити свою оцінку, а також листа МВФ, "який дозволить Єврокомісії упевнитися в загальному задовільному виконанні програми співпраці, в тому числі й у світлі заявленого відновлення її перегляду у вересні".

Виходячи з цих двох передумов, є надія, що комісія зможе прийняти рішення про позику і надання коштів до 14 вересня,

– розповіли у Єврокомісії.

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