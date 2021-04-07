Україна може отримати додаткові кошти від МВФ: прогноз НБУ

Україна пропорційно своїй квоті в Міжнародному валютному фонді може отримати додаткові кошти. Мовиться про понад 2,7 мільярда доларів в межах нової ініціативи Фонду щодо додаткової емісії спеціальних прав запозичення.

Таку думку озвучив глава Національного банку України Кирило Шевченко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна. Він зазначив, що ця ініціатива МВФ для України може стати позитивним фактором.

Важливо Немає нічого загрозливого, – глава НБУ заявив, що Україна може розраховувати на 2 транші МВФ

Шевченко нагадав, що минулого разу Фонд робив таку операцію у 2009 році. Тоді це була реакція на кризу. За словами голови НБУ, точна цифра залежатиме від курсу валют.

Шевченко зазначив, що мета нової ініціативи, анонсованої МВФ – забезпечити додаткову ліквідність світової економічної системи через поповнення міжнародних резервів держав-членів Фонду, а її оголошений загальний обсяг – 650 мільярдів доларів.

Співпраця України та МВФ: головне

У 2020 році МВФ затвердив 18-місячну програму фінансування. Вона передбачає допомогу в розмірі 5 мільярдів доларів. Влітку 2020 року Україна вже отримала перші 2 мільярди. Однак 2 інші транші досі не надали.

Є думка, що цього не сталося через те, що Україна не виконала своїх зобов'язань. Однак міністр фінансів Сергій Марченко це спростував.

Напередодні Марченко заявив, що Україна планує найближчим часом укласти staff level agreement з Міжнародним валютним фондом. Після ухвалення угоди Україна продовжить робити все, щоб отримати кошти від МВФ.

Це питання, однак для реалізації цієї ініціативи необхідне затвердження спочатку Виконавчою радою МВФ, а потім Радою керуючих.