Україна сподівається на другий транш макрофінансової допомоги від Європейського союзу ще до вересня 2021 року. Мовиться про 600 мільйонів євро

Таку заяву зробив міністр фінансів Сергій Марченко. 27 квітня він зустрівся з керівником групи Єврокомісії щодо підтримки України Катаріною Матерновою, аби обговорили співпрацю.

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Він підкреслив, що Україна вдячна Європейській комісії за підтримку та допомогу у грудні 2020 року. Тоді вдалося отримати перший транш у розмірі 600 мільйонів євро.

Зараз уряд та Мінфін роблять все можливе для виконання умов Програми та отримання другого траншу від ЄС у вересні 2021 року,

– підкреслив Марченко.

За яких умов Україна отримає другий транш

У відомстві нагадали про низку вимог, які має виконати Україна, аби отримати другий транш макрофінансової допомоги від Євросоюзу. А саме про:

початок та продовження реформ у сфері управління державними фінансами;

належне управління та верховенство права;

поліпшення бізнес-клімату;

секторальні реформи державне підприємство.