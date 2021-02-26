Україна зможе обійтися без МВФ вже через рік, але є умови, – Геращенко

26 лютого 2021 , 21:36
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Джерело:

фейсбук Антона Геращенка

Антон Геращенко заявив, що України вже за рік не потребуватиме у кредитах МВФ, якщо не втручатися у роботу податкової та митниці. За його словами, потрібно змусити усіх сплачувати податки.

Заступник глави МВС зазначив, що потрібно один раз встановити прозорі та справедливі умови для сплати податків і забезпечити, щоб податкова служба стягувала їх з усіх без винятку.

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Держава, в якій одні громадяни сплачують податки, а інші безкарно ухиляються від них, - приречена на жалюгідне існування,
– сказав правоохоронець.

Він також зазначив, що у такій державі ніколи не буде грошей на:

  • справедливе соціальне страхування;
  • достатнє фінансування оборони та безпеки;
  • створення умов для розбудови транспортної інфраструктури;
  • стимулювання бізнесу.

Антон Геращенко додав, що вчителі, лікарі, військові, поліцейські, держслужбовці та пенсіонери у такій державі будуть приречені жити на межі бідності, у той час, як купаються у розкоші ті, хто безкарно не сплачує податки.

Україні за рік не потрібні будуть кредити МВФ

Заступник Авакова додав, що за умови повної відсутності незаконних втручань у роботу та перешкоджань податковій та митниці збирати податки та митні платежі, вже через рік нам взагалі будуть не потрібні ніякі кредити МВФ та зовнішні запозичення.

І нам в Україні треба один раз встановити прозорі і справедливі умови для сплати податків та забезпечити, щоб Податкова служба стягувала іх з усіх без винятку! Щоб ніхто не міг "порішати" або безкарно ухилитись від їх сплати, залишивши вчителів, медиків, військових та поліцейських без гідної оплати їхньої праці,
– підсумував Антон Геращенко.

До слова Доглядальниці, репетитори, майстри з ремонту: кого хочуть змусити платити новий податок

Співпраця України з МВФ: коротко

  • МВФ у червні 2020 року затвердив 18-місячну програму stand-by для України. Наша держава повинна отримати близько 5 мільярдів доларів.
  • Понад 2 мільярди кредиту Україна отримала одразу.
  • За угодою ще минулого року мали відбутися 3 перегляди програми та 2 транші, кожен вартий 700 мільйонів доларів. Цього не сталося.
  • Наприкінці 2020 року місія МВФ відновила свою роботу в Україні, але в лютому 2021 року стало відомо, що прогресу не досягли і програма на паузі допоки Україна не виконає умови.