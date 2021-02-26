Україна зможе обійтися без МВФ вже через рік, але є умови, – Геращенко

Джерело:фейсбук Антона Геращенка
Антон Геращенко заявив, що України вже за рік не потребуватиме у кредитах МВФ, якщо не втручатися у роботу податкової та митниці. За його словами, потрібно змусити усіх сплачувати податки.
Заступник глави МВС зазначив, що потрібно один раз встановити прозорі та справедливі умови для сплати податків і забезпечити, щоб податкова служба стягувала їх з усіх без винятку.
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Держава, в якій одні громадяни сплачують податки, а інші безкарно ухиляються від них, - приречена на жалюгідне існування,
– сказав правоохоронець.
Він також зазначив, що у такій державі ніколи не буде грошей на:
Антон Геращенко додав, що вчителі, лікарі, військові, поліцейські, держслужбовці та пенсіонери у такій державі будуть приречені жити на межі бідності, у той час, як купаються у розкоші ті, хто безкарно не сплачує податки.
Заступник Авакова додав, що за умови повної відсутності незаконних втручань у роботу та перешкоджань податковій та митниці збирати податки та митні платежі, вже через рік нам взагалі будуть не потрібні ніякі кредити МВФ та зовнішні запозичення.
І нам в Україні треба один раз встановити прозорі і справедливі умови для сплати податків та забезпечити, щоб Податкова служба стягувала іх з усіх без винятку! Щоб ніхто не міг "порішати" або безкарно ухилитись від їх сплати, залишивши вчителів, медиків, військових та поліцейських без гідної оплати їхньої праці,
– підсумував Антон Геращенко.
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