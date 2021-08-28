Що тепер зміниться

Документ передбачає, що між Україною й Молдовою застосовуватимуться пан-євро-середземноморські правила походження товарів. Про це Шмигаль заявив на зустрічі з Наталією Гавріліце.

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Це велика зміна в торгових відносинах. Перехід на ці правила походження товарів об'єднує українську й молдовську Угоди про асоціацію з ЄС в одну систему. Рік тому ми зробили такий крок із Грузією. Тож тепер ми поєднуємо торгові режими усіх держав Асоційованого тріо,

– наголосив Шмигаль.

Система пан-євро-середземноморської кумуляції дозволяє торгувати товарами, які вироблені з компонентів з усіх країн у цій системі. Цей протокол є ще одним кроком до виходу Асоційованого тріо з торгових відносин СНД і переходу до європейської економіки.



Шмигаль і прем'єрка Молдови схвалили зміни до торговельної угоди / Фото уряду

Міністерка Молдови зазначила, що угода підтверджує готовність сприяти торговельним відносинам на шляху євроінтеграції.

Довідка. Асоційоване тріо – це тристоронній формат посиленої співпраці між Україною, Грузією та Молдовою для вступу у Євросоюз. Меморандум про створення Асоційованого тріо підписали міністри закордонних справ 17 травня 2021 року.