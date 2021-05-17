Україна має виконати умови МВФ до червня, – НБУ

Заступник голови Національного банку Юрій Гелетій розповів, що Україна повинна виконати умови Міжнародного валютного фонду до червня 2021 року. Тоді вона зможе вийти на Раду директорів МВФ до початку канікул регулятора.

Плани та прогнози України

Згідно з оптимістичним та позитивним прогнозом НБУ, протягом наступних кількох тижнів Нацбанку вдасться вийти на staff level agreement (SLA) – це буде текст оновленого Меморандуму. Також Гелетій відмітив, що нині відбувається дискусія між НБУ та МВФ.

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Після досягнення домовленості ми скажемо, що настав цей "щасливий" момент – досягнуто SLA. Далі ми повинні будемо виконувати попередні заходи,

– прокоментував Гелетій.

Попередні заходи потрібно виконати до червня

Заступник голови НБУ відмітив, що вище згадані попередні заходи Україна має виконати до кінця червня поточного року, до так званих канікул регулятора, щоб потрапляти з першим переглядом програми на Раду директорів МВФ.

Враховуючи канікули в МВФ в другій половині літа, безумовним пріоритетом для нас буде виконання попередніх заходів до кінця червня,

– відмітив Гелетій.

Доля необхідних законопроєктів залежить від Верховної Ради, зауважує Гелетій й відмічає, що зараз робота НБУ з банківським комітетом – доволі конструктивна. Також він сподівається, що й з іншими комітетами, на яких розглядатимуться законодавчі зміни, необхідні для продовження співпраці з МВФ, все буде рухатись у такому ж ключі. Адже, лише після виконання конкретних зобов’язань України перед МВФ можна буде розраховувати на новий транш.

І ці всі питання ми повинні врегулювати, щоб рухатися до досягнення угоди на рівні персоналу – staff level agreement – і далі виконувати попередні заходи і вже потрапляти з першим переглядом програми на Раду директорів МВФ,

– розповідає Гелетій.